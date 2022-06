POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch

Aalen (ots) - Aalen: Wohnungseinbruch In der Falkenstraße wurde zwischen Donnerstagabend und Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Bereits am Freitagmorgen war der Polizei ein Einbruch in unmittelbarer Nachbarschaft gemeldet worden. Wer in den vergangenen Tagen in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht ...

