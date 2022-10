Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Drei Fahrräder bei Einbruch in Garage gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 12.10.2022 in eine verschlossene Garage am Stettiner Ring in Sassenberg ein und stahlen drei Fahrräder. Es handelt sich bei dem Diebesgut um ein mehrfarbiges Mountainbike der Marke Norco, Modell Range, ein Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo und ein Herrenfahrrad. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen im Bereich des Stettiner Rings beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch und Diebstahl der Fahrräder machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

