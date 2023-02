Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Smart-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro entstand am Freitagabend gegen 21 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Fellbach. Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass der 45-jährige Unfallverursacher mit seinem Smart die Cannstatter Straße in Richtung Stuttgarter Straße befuhr und aufgrund seiner Alkoholisierung den Einparkvorgang des 33 Jahre alten Mercedesfahrers zu spät erkannte und auf den stehenden Mercedes auffuhr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der der Führerschein beschlagnahmt.

Schorndorf: An unübersichtlicher Stelle überholt

Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr am Freitag kurz nach 16 Uhr die Landstraße L 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten. Auf kurvenreicher Strecke wollte dieser eine vor ihm fahrende 45-jährige VW-Bus-Fahrerin überholen. Er scherte hierzu aus, übersah dabei eine ihm entgegenkommende 68-jährige Dacia-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Nach dem Aufprall versuchte der 25-Jährige wieder nach recht einzuscheren und streifte dabei den VW-Bus, den er überholen wollte. Durch den Unfall ist ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.400 Euro entstanden. Durch die Wucht der Kollision wurde die 68-jährige Dacia-Fahrerin leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es nur zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

Auenwald: Unfallzeugin mit weißem Pkw gesucht

Am frühen Freitagnachmittag befanden sich gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 1826 vier Fahrzeuge der Feuerwehr auf einer Einsatzfahrt nach Oberbrüden. Im Streckenabschnitt Unterbrüden und Mittelbrüden überholten die Feuerwehrfahrzeuge in Kolonne eine in gleiche Richtung fahrende 15-jährige Vespa-Fahrerin mit ihrer 14-jährigen Sozia. Das letzte Fahrzeug der Kolonne scherte laut Angaben der Vespa-Fahrerin wieder zu früh nach recht ein, sodass sie um einen Unfall zu verhindern sehr stark abbremsen musste. Nach Angaben der 15-Jährigen kam sie in Folge der Vollbremsung zu Fall. Eine Berührung mit dem Feuerwehrfahrzeug fand nicht statt. Im Zusammenhang mit diesem Unfall sucht die Polizei eine bislang unbekannte weibliche Person, welche mit einem weißen Pkw kurz nach dem Unfall bei der Vespa-Fahrerin angehalten hatte und sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigt hatte. Auch weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, dürfen sich gerne mit dem Verkehrsdienst Backnang, unter Tel. 07191/892990, in Verbindung setzen.

Waiblingen: Fuchs verursacht Frontalzusammenstoß

Am Freitagabend gegen 21 Uhr verursachte ein querender Fuchs auf der Landstraße 1042 zwischen Waiblingen und Hegnach einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer leitete aufgrund des Wildtieres eine Notfallbremsung ein. Hinter ihm befand sich ein 27-jähriger Seat-Fahrer, der anstatt zu Bremsen auf die Gegenfahrbahn wechselte und dort frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 60-Jährigen kollidierte. Die Fahrer des VW und BMW wurden leicht, der Unfallverursacher schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 22.000 Euro. Der querende Fuchs flüchtete von der Unfallstelle, blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Weinstadt: Unfall beim Abbiegen

Auf der Kreisstraße 1212 kam es am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 63-jähriger Daimler-Fahrer übersah am Abzweig zum Landgut Burg den entgegenkommenden Seat einer 20-Jährigen. Während dem Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die 20-jährige Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Pkws wird auf ca. 17.500 Euro geschätzt.

Winterbach: Alkoholisiert geflüchtet

Der Fahrer eines VW T-Cross sollte am sehr frühen Samstagmorgen gegen 02 Uhr in der Ritterstraße einer Verkehrskontrolle durch eine Streife unterzogen werden. Nach Erkennen des Streifenwagens flüchtete der 55-jährige Fahrer durch den Kreisverkehr in Richtung Ostlandstraße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit erfasste er beim Ausfahren ein Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel. Der T-Cross wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nur wenige Meter weiter anhalten musste. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 55-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht - sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Durch die sinnlose Flucht entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Glücklicherweise wurde der 55-Jährige nicht verletzt.

