Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Diebstähle - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

In der Burgstraße streifte am Donnerstag ein Autofahrer einen geparkten Pkw VW und verursachte dabei 1000 Euro Fremdschaden. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne den Unfall zu melden. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet nun die Polizei in Fellbach unter Tel. 07191/9090.

Schorndorf: Unfallflucht

5000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr ereignete. Vermutlich ein Fahrradfahrer hatte den Gehweg in der Lederstraße befahren und dabei ein geparktes Auto gestreift. Hierbei wurde an dem Pkw Audi RS6 die rechte Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Akku entwendet

Unbekannte Diebe demontierten und entwendeten an einem Pedelec den dazugehörigen Akku sowie eine Abdeckplane. Das Rad war an einem Wohnhaus in der Fuggerstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das in der Nacht zum Freitag verübt wurde, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Diebstahl auf Baustelle

In der Straße Wendelkönig wurde zwischen Dienstag und Freitag ein Stromkabel im Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Das 24 Meter lange Kabel wurde von den Tätern an einem Baustromkasten demontiert. Hinweise nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Kernen im Remstal: Fahrrad entwendet

Beim Bahnhof in der Nelkenstraße wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 17.30 Uhr ein Mountainbike der Marke Carver entwendet. Das Rad war dort am dortigen Fahrradabstellplatz angekettet. Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib des Rades erbittet die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798.

Welzheim: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Burgstraße stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort parkenden Pkw Ford und beschädige an diesem den vorderen rechten Kotflügel. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend und hinterließ einen erheblichen Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag ereignete, nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell