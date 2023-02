Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann bei Verkehrsunfall auf der A6 tödlich verletzt

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:10 Uhr kam es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer befuhr die A6 in Richtung Nürnberg auf dem rechten Fahrstreifen. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 49-jähriger LKW-Fahrer verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste. Das Fahrzeug des 61-Jährigen krachte in den stehenden LKW vor ihm, wodurch er ebenso wie sein 34-jähriger Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der 61-jährige Mann wurde durch den Unfall tödlich verletzt. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 000 Euro. Die Fahrbahn wurde im Zuge der Unfallaufnahme vollständig gesperrt und konnte gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden.

