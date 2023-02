Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz und Unfälle

Aalen (ots)

Aspach: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren vom Alten Weg in die L1118 missachtete eine 61-jährige Mini-Fahrerin die Vorfahrt einer 92-jährigen VW-Fahrerin. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr ereignete, entstand mehr als 5000 Euro Schaden. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Weissach im Tal: Unfallflucht

In der Welzheimer Straße wurde am Donnerstag zwischen 9.15 Uhr und 10.30 Uhr ein VW California beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Althütte: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehren aus Althütte sowie Kaisersbach rückten am Donnerstagnachmittag mit vier Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften in den Grasweg aus. Dort entwickelte sich gegen 16.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung aufgrund eines technischen Defekts an der Ölheizung. Das Gebäude wurde gelüftet. Die Bewohnerin blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich im Klinikum untersucht. Ein offenes Feuer oder nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Waiblingen: Unfallflucht

Eine 31-Jährige beschädigte am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr beim Einparken mit ihrem Jeep einen in der Albert-Roller-Straße abgestellten BMW. Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin davon. Sie konnte nach einer Zeugenaussage rasch ermittelt werden. Gegen die 31-Jährige wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Waiblingen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein Sachschaden von ca. 4000 Euro entstand. Mit ihrem Mercedes Benz fuhr eine 55-Jährige auf der Kreisstraße 1910 auf den vor ihr fahrenden BMW einer 62-Jährigen auf.

Waiblingen: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr zerkratze ein Unbekannter die gesamte linke Fahrzeugseite eines Mercedes Benz, der in diesem Zeitraum in der Dammstraße abgestellt war. Der am Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Winnenden: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 60-Jähriger seinen Renault am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr auf der Birkmannsweiler Straße anhalten. Eine 82-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf, wobei ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Schorndorf: Tier ausgewichen

Auf rund 25.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen entstand. Gegen 6.35 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Seat die B 29, wo er auf Höhe der Ausfahrt Schorndorf-Haubersbronn eigenen Angaben zufolge einem die Fahrbahn querenden Tier auswich. Der 32-Jährige steuerte sein Fahrzeug nach links, wo es gegen die Leitplanken prallte. Bei dem Unfall entstand an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Rudersberg: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 19-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr mit seinem Mitsubishi einen in der Obersteinenberger Straße abgestellten BMW, wobei er einen Sachschaden von ca. 5500 Euro verursachte.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte bereits am Mittwochabend zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr einen Mercedes Benz, der in diesem Zeitraum in einer Tiefgarage in der Blumenstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720.

Fellbach: 3000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 25-Jähriger seinen Renault Clio am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr auf der Siemensstraße anhalten. Eine 45-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf, wobei ein Schaden von ca. 3000 Euro entstand.

Fellbach: Geparktes Fahrzeug gestreift

Eine 59-Jährige verursachte am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als sie in der Charlottenstraße einem abbiegenden Fahrzeug Platz machen wollte und dabei den Fiat eines 61-Jährigen streifte.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Rund 1000 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer, als er am Donnerstag einen VW beschädigte, der im Elsternweg abgestellt war. Die Beschädigungen wurden gegen 14 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Kernen, Tel.: 07151/41798 entgegen.

Kernen im Remstal: Fahrzeug übersehen

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf der Oeffinger Straße übersah ein 59 Jahre alter Ford-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr den Toyota eines 39-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell