POL-AA: Kirchberg an der Jagst: Unfall auf der A 6 mit Militärfahrzeugen- 4. Nachtragsmeldung

Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg sind noch im vollen Gange und können schätzungsweise erst in ca. 3 Stunden beendet werden. Aktuell werden die verunfallten LKW geborgen. Die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Heilbronn konnte bereits gegen 04:00 Uhr geöffnet werden.

