POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Westhauen: Aufgefahren - 10.000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 18-Jährige ihren Ford Fiesta am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B 29 zwischen Immenhofen und Westhausen anhalten. Eine 50-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Dacia auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug übersehen

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wilhelmstraße übersah ein 29-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstagmittag kurz vor 12 Uhr den Ford eines 47-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 5.30 Uhr und 14.10 Uhr einen Audi A 3, der in diesem Zeitraum in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Karlstraße / Obere Brühlstraße missachtete eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr die Vorfahrt eines 49 Jahre alten VW-Fahrers. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Lorch: Unfall beim Einparken

Beim Einparken ihres BMW Mini beschädigte eine 25-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr einen VW Beetle, der auf einem Parkplatz am Lorcher Bahnhof abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Sachschaden

Eine 51-Jährige verursachte am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als sie beim Ausparken mit ihrem Opel einen Seat Ibiza beschädigte. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rudolf-Diesel-Straße.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Vom rechten Fahrbahnrand fuhr eine 28-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr mit ihrem Peugeot in den fließenden Verkehr auf die Rauchbeinstraße in. Hierbei übersah sie den Opel Corsa eines 57-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Bei Auffahrunfall verletzt

Um einem Linienbus das Einfädeln in den fließenden Verkehr zu ermöglichen, hielt eine 59-Jährige ihren Skoda am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Hauptstraße an. Ein 17-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf, wobei er sich Verletzungen zuzog. Der Jugendliche wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd. Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Hirschmühlenstraße / Gassenäckerstraße missachtete ein 35-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr die Vorfahrt einer 38 Jahre alten Ford-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

