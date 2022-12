Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schneller Fahndungserfolg nach Raubüberfall auf Tankstelle am frühen Morgen: Zwei Verdächtige festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein schneller Fahndungserfolg gelang der Kasseler Polizei am heutigen frühen Freitagmorgen nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Erzbergstraße in Kassel. Zwei Täter hatten unter Vorhalt eines spitzen Werkzeugs und eines Teleskopschlagstocks Geld aus der Kasse sowie Tabak und ein Smartphone der Kassiererin ergriffen und waren geflüchtet. Während der sofort eingeleiteten Fahndung meldete sich eine aufmerksame Anwohnerin aus der Nähe der Tankstelle und gab den entscheidenden Hinweis auf das Versteck der mutmaßlichen Täter. Streifen des Polizeireviers Mitte nahmen schließlich die zwei Tatverdächtigen, einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Kassel und einen 18-Jährigen aus Kassel, fest. Sie müssen sich nun wegen des Raubüberfalls verantworten. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Der 18-Jährige befindet sich momentan noch in Polizeigewahrsam. Derzeit wird geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Der Raubüberfall hatte sich heute Morgen gegen 6 Uhr ereignet. Die beiden Täter hatten nacheinander die Tankstelle an der Erzbergerstraße betreten und sich zunächst wie Kunden verhalten. Mit einem spitzen Gegenstand und einem Teleskopschlagstock in der Hand forderten sie jedoch plötzlich Geld, welches sie anschließend aus der Kasse nahmen. Zudem raubten sie Tabak und das Smartphone der Angestellten. Auf ihrer Flucht waren sie dann aber von der Anwohnerin beobachtet worden, als sie sich auf einem Parkplatz an der Wolfhager Straße, gegenüber der Feuerwache, hinter Autos versteckten. Dort klickten nur wenige Augenblicke später die Handschellen für die beiden Verdächtigen, die aufgrund der weiteren Ermittlungen dringend tatverdächtig sind.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Haus des Jugendrechts, Kommissariat 36, der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell