Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand im Stadtteil Wesertor: 63-jähriger Bewohner schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Magazinstraße in Kassel, der sich am gestrigen Donnerstag gegen 17:50 Uhr ereignete, hat die Kriminalpolizei am heutigen Freitag die Ermittlungen zur Ursache des Feuers, auch an der Brandstelle, fortgeführt. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 berichten, soll der Zustand des schwerverletzten 63-jährige Bewohners, der in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden war, kritisch sein. Weitere Hausbewohner waren nicht verletzt worden. Der Schaden, der durch das Feuer in der Dachgeschosswohnung entstanden war, dürfte nach Einschätzung der Ermittler höher als die ersten Schätzungen liegen. Da die betroffene Wohnung aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar ist, ist ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro nicht unrealistisch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das Feuer, das im Wohnzimmer ausgebrochen war, durch eine glimmende Zigarette verursacht worden sein. Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

