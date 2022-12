Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raub auf Discounter in Oberzwehren: Ein Täter stürzte bei Flucht; Kripo sucht weiterhin Zeugen

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 8.12.2022, um 21:18 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5390339 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Oberzwehren:

Nachdem es am gestrigen Donnerstagabend zu einem Raubüberfall auf einen Discounter in der Heinrich-Plett-Straße in Kassel-Oberzwehren kam, laufen die Ermittlungen der Kasseler Kripo auf Hochtouren. Wie die Beamten des Kommissariats 35 mitteilen, liegen nun genauere Informationen zum Tathergang und der Flucht der Räuber vor. Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben und Hinweise auf die drei unbekannten Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Raub am gestrigen Abend gegen 19:45 Uhr. Drei maskierte Täter hatten zu dieser Zeit das Geschäft betreten und von den beiden anwesenden Mitarbeitern unter Vorhalt von Messern die Öffnung des Safes gefordert. Nachdem die Angestellten der Forderung nachgekommen waren, flüchteten die Räuber mit erbeutetem Bargeld aus dem Discounter. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief ohne Erfolg. Die beiden Mitarbeiter, ein Mann und eine Frau, erlitten einen Schock, weshalb sie vor Ort von Rettungskräften behandelt wurden. Bei den Tätern soll es sich um drei 19 bis 23 Jahre alte Männer gehandelt haben, die dunkel gekleidet und maskiert waren. Nach der bisher vorliegenden Beschreibung waren zwei von ihnen schlank, während ihr ca. 1,90 Meter großer Komplize eine kräftige Statur hatte. Ein Zeuge konnte erkennen, dass einer der rennenden Täter vor dem Geschäft auf einem nassen Rasenstück ausrutschte und stürzte, bevor er mit seinem Komplizen weiter in Richtung "Untere Bornwiesenstraße" flüchtete. Seine Kleidung könnte nach dem Sturz Matschanhaftungen aufweisen.

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise zu dem Raub geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

