PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hochwertige Fahrräder aus Fahrradgeschäft gestohlen +++ Einbrecher in Niedernhausen unterwegs +++ Geldkassetten von Bücherständen aufgebrochen +++ Bei Unfallflucht platzen Reifen +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertige Fahrräder aus Fahrradgeschäft gestohlen, Idstein, Rudolfstraße, Freitag, 09.12.2022, 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Diebe innerhalb weniger Minuten in ein Idsteiner Fahrradgeschäft eingebrochen und haben drei hochwertige Zweiräder entwendet. Gegen 02:15 Uhr näherten sich drei männliche Täter dem Fahrradladen in der Rudolfstraße. An der Vorderseite des Gebäudes brachen sie gewaltsam die Haupteingangstür auf und gelangten so in das Innere des Verkaufsraums. Hier entwendeten sie drei hochwertige Elektro-Mountainbikes und flüchteten zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 275. Ersten Hinweisen zufolge soll es sich um drei Täter gehandelt haben. Alle drei sollen in einer osteuropäischen Sprache miteinander kommuniziert haben. Der erste Täter trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und Applikationen im Brustbereich sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Der zweite Täter war mit einer grünen Kapuzenjacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Der dritte Täter trug eine graue Hose und schwarze Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher in Niedernhausen unterwegs, Niedernhausen-Königshofen, Feldstraße, Niedernhausen, Feldbergblick, Montag, 05.12.2022, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 13:00 Uhr

(fh)In der laufenden Woche haben Einbrecher gleich mehrmals in Niedernhausen zugeschlagen, zwei weitere Taten wurden nun bekannt. Zwischen Montagmorgen und Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in der Feldstraße im Niedernhausener Ortsteil Königshofen in eine Erdgeschosswohnung ein. Hierfür hebelten sie zwei Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnung. Die Flucht gelang den Tätern über eine Terrassentür. Derzeit können noch keine Angaben zum genauen Diebesgut gemacht werden. Am Donnerstagvormittag ereignete sich der nächste Einbruch, diesmal im Feldbergblick in Niedernhausen. Dort hatten sich Einbrecher an zwei Fenstern einer Erdgeschosswohnung zu schaffen gemacht. Das Aufhebeln schlug fehl, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen in beiden Fällen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Geldkassetten von Bücherständen aufgebrochen, Eltville am Rhein, Platz von Montrichard, Eltville-Hattenheim, Auweg, Sonntag, 04.12.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte zwei Bücherstände in Eltville und Hattenheim aufgebrochen. Der oder die Täter suchten die am Rhein gelegenen Bücherstände im Hattenheimer Auweg und am Eltviller Platz von Montrichard auf und machten sich an den jeweiligen Geldkassetten zu schaffen. Nachdem sie diese aufgebrochen hatten, entwendeten sie das darin befindliche Kleingeld in unbekannter Höhe und suchten anschließend das Weite.

Hinweise werden von der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

4. Bei Unfallflucht platzen Reifen, Aarbergen-Michelbach, Mühlstraße, Mittwoch, 07.12.2022, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen stieß ein unbekanntes Fahrzeug in Michelbach mit einem abgestellten Pkw derart stark zusammen, dass zwei Reifen platzten. In der besagten Nacht parkte eine graue Mercedes A-Klasse am Fahrbahnrand der Mühlstraße in Aarbergen-Michelbach. Ein bislang unbekanntes und flüchtiges Fahrzeug streifte beim Befahren der Mühlstraße die A-Klasse, schob diese über mehrere Meter zur Seite und beschädigte sie an der linken Fahrzeugseite. Darüber hinaus platzten die beiden linksseitigen Reifen. Die unfallverursachende Person ergriff die Flucht und kam ihren Pflichten nicht nach. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag, 13.12.2022: Bundesstraße 260, Gemarkung Heidenrod Freitag, 16.12.2022, Bundesstraße 42, Gemarkung Eltville

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell