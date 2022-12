PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch mit Zielrichtung Schmuck +++ In Apotheke eingebrochen +++ Mann geht auf Supermarktmitarbeiterin los +++ WhatsApp-Betrug +++ Unfallfluchten mit hohen Schäden

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch mit Zielrichtung Schmuck, Taunusstein-Wehen, Mozartstraße, Mittwoch, 07.12.2022, 17:15 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am frühen Donnerstagabend sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Taunusstein-Wehen eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Im Zeitraum von 17:15 Uhr und 20:00 Uhr, also bei bereits eingesetzter Dämmerung, begaben sich die Einbrecher zu einem Einfamilienhaus in der Mozartstraße. Hier verschafften sie sich durch das Aufbrechen einer seitlichen Terrassentür Zutritt zu den Wohnräumen. In einem Kellerabteil öffneten die Unbekannten mit einem Werkzeug einen Tresor und entwendeten den darin befindlichen Schmuck. Letztlich gelang ihnen über die Terrassentür unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher suchen Apotheke auf, Niedernhausen, Austraße, Donnerstag, 08.12.2022, 02:45 Uhr bis 03:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Apotheke in Niedernhausen eingebrochen. Der oder die Täter hebelten im Schutze der Dunkelheit die Schiebetür der Pharmazie in der Mühlfeldstraße auf und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Eindringen entstand an dem Apothekengebäude ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Mann geht auf Supermarktmitarbeiterin los, Kiedrich, Sonnenlandstraße, Mittwoch, 07.12.2022, 10:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen nahm die Polizei in Kiedrich einen Mann fest, welcher zuvor eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes geschlagen und verletzt hatte. Gegen 10:30 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und gaben an, dass soeben ein Mann in einem Supermarkt in der Sonnenlandstraße auf eine Mitarbeiterin eingeschlagen habe. Umgehend wurden zwei Streifen der Polizeistation Eltville nach Kiedrich entsandt. Den Beamten gelang es vor Ort den Tatverdächtigen, einen 30 Jahre alten Mann, widerstandslos festzunehmen. Die Mitarbeiterin kam leichtverletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus. Der 30-Jährige, welcher sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde zunächst für weitere Maßnahmen zur Polizeistation gebracht und im Anschluss in eine entsprechende Betreuungseinrichtung übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

4. "WhatsApp-Betrüger" lassen nicht locker, Hünstetten, Dienstag, 06.12.2022,

Am Dienstag hatten es Betrüger auf das Geld einer Bürgerin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis abgesehen. Mit der "WhatsApp-Masche", also der Kontaktaufnahme eines angeblichen Familienmitglieder über den Messengerdienst "WhatsApp" mittels unbekannter Nummer, gelang es den Unbekannten am Dienstag eine Frau aus Hünstetten zu hintergehen und sie mit einer angeblichen Notlage zur Überweisung von mehreren Tausend Euro zu bewegen. Glücklicherweise gelang es der Hausbank der Geschädigten, das Geld zurückzuholen, sodass ihr letztlich kein finanzieller Schaden entstand.

Dieser Fall zeigt erneut, wie wichtig es ist, die Masche publik zu machen. Lassen Sie sich am Telefon oder am Handy nicht unter Druck setzen. Lassen Sie sich nie auf Überweisungen aufgrund eines Chats oder anderer Nachrichten ein. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter!

5. Unfallfluchten mit hohen Sachschäden in Taunusstein, Taunusstein-Wingsbach, Vor dem Kirchforst, Taunusstein-Bleidenstadt, Am Hopfengarten, Dienstag, 06.12.2022 und Mittwoch, 07.12.2022

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in zwei Taunussteiner Ortsteilen geparkte Fahrzeuge im Rahmen von Unfallfluchten beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zwischen Dienstag, 13:00 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr wurde ein blauer BMW XD 3 in Wingsbach in der Straße "Vor dem Kirchforst" angefahren und beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge stieß eine unbekannte Person mit ihrem Gefährt beim Rangieren in- oder aus einer Parklücke gegen die Fahrertür des BMW und verursachte einen Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. In Bleidenstadt wurde am Mittwoch ebenfalls ein blauer BMW, diesmal ein 320d, beschädigt. Die Fahrzeugnutzerin parkte ihren Pkw gegen 15:20 in der Straße "Am Hopfengarten". Als sie nach nur 15 Minuten zu ihrem BMW zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten, vorderen Fahrzeugseite fest. In beiden Fällen kamen die verantwortlichen unfallverursachenden Personen ihren Pflichten nicht nach und flüchteten unerlaubt von den Unfallstellen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet in beiden Fällen Hinweise aus der Bevölkerung. Die Telefonnummer lautet: (06124) 7078-0.

6. VW Tiguan beschädigt, Bad Schwalbach, Koblenzer Straße, Mittwoch, 07.12.2022, 14:15 Uhr bis 15:10 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Bad Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 15:10 Uhr parkte ein grauer VW Tiguan in einer Parklücke am Fahrbahnrand der Koblenzer Straße. In der besagten Stunde stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten VW und verursachte einen Sachschaden in Form von mehreren Dellen an der Fahrertür. Der Fahrer oder die Fahrerin schenkte dem rund 2.500 Euro teuren Schaden nicht weiter Beachtung und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

