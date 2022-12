PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnungseinbrecher hinterlassen hohen Sachschaden +++ Jugendliche Räuber flüchten +++ Autoaufbrecher in Erbach zugange +++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Fahrzeug kollidiert mit Baum

1. Wohnungseinbrecher hinterlassen hohen Sachschaden, Oestrich-Winkel, Alfred-Herber-Straße, Sonntag, 04.12.2022, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag haben Einbrecher die "Dunkle Jahreszeit" ausgenutzt und versucht in ein Einfamilienhaus in Oestrich-Winkel einzubrechen. Die Unbekannten betraten das Grundstück in der Alfred-Herber-Straße und machten sich dort an einer Terrassentür zu schaffen. Trotz mehrmaligem Ansetzen mit einem Hebelwerkzeug hielt die Tür stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

2. Jugendliche Räuber flüchten,

Eltville am Rhein, Friedrichstraße, Sonntag, 04.12.2022, 18:50 Uhr

(fh)Am Sonntagabend haben zwei junge Räuber in Eltville versucht einen Jugendlichen auszurauben. Mit der Hilfe eines Passanten gelang es, die Täter in die Flucht zu schlagen. Gegen 18:50 Uhr wurde ein 16-Jähriger Eltviller von zwei Jugendlichen in der Bahnhofstraße angesprochen und unter der Androhung von Gewalt aufgefordert Wertgegenstände auszuhändigen. Der Eltviller reagierte genau richtig, machte auf sich aufmerksam und bat einen Passanten um Hilfe. Die Täter ließen daraufhin von ihm ab und flüchteten in Richtung "Weinhohle" Einer der beiden sei etwa 16 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Er habe dunkelblonde Haare gehabt und eine rote Kapuzenjacke getragen. Der Mittäter sei etwas jünger und größer gewesen. Er habe dunkle, kurze Haare und einen dunklen Bart getragen. Weiterhin soll er mit einer Umhängetasche bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

Die Polizei rät: Sollten Sie in eine ähnliche Situation kommen, machen Sie möglichst laut auf sich aufmerksam und suchen Sie sich bei umstehenden Personen Hilfe. Wenn Sie eine solche Situation beobachten, sollten Sie sich nicht selbst in Gefahr begeben, aber umgehend den Notruf 110 wählen!

3. Autoaufbrecher in Erbach zugange, Eltville-Erbach, Taunusstraße, Samstag, 03.12.2022, 12:30 Uhr

(fh)Am Samstagmittag hat sich ein Autoaufbrecher in Eltville-Erbach an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Gegen 12:30 Uhr beobachtete ein Anwohner der Taunusstraße einen Mann, welcher um mehrere dort geparkte Autos herumschlich. Der Erbacher habe den Unbekannten von seinem Fenstersims aus angesprochen. Dieser sei den Fragen ausgewichen und dann schnellen Schrittes in Richtung Weinberge davongelaufen. Als der Anwohner daraufhin die geparkten Fahrzeuge in Augenschein nahm, stellte er an zwei Fahrzeugen Aufbruchspuren fest. Darüber hinaus fehlte aus einem Pkw Werkzeug.

Bei dem Unbekannten, welcher als Täter in Betracht kommt, soll es sich um einen schlanken, etwa 180 cm großen dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er habe eine grüne Jacke mit Fellkragen, eine blaue Basecap und einen grünen Rucksack getragen. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Taunusstein-Wehen, Platter Straße / Sonnenberger Straße, Sonntag, 04.12.2022, 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag sind Vandalen durch Taunusstein-Wehen gezogen und haben mehrere Fahrzeuge beschädigt. Im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr wurden sowohl in der Platter Straße, als auch in der Sonnenberger Straße an jeweils zwei geparkten Fahrzeugen die Reifen zerstochen. An den Fahrzeugen der Marken, Hyundai, Honda, Mercedes und Ford entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Hintergründe der Taten sind unklar.

Die Polizeistation in Idstein nimmt unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 Hinweise entgegen.

5. Fahrzeug kollidiert mit Baum, Bad-Schwalbach, Hettenhain, Talstraße, Freitag, 02.12.2022, 13:20 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag kam ein junger Autofahrer bei Hettenhain mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Gegen 13:20 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Mann aus Breithardt mit seinem VW Golf die Talstraße vom Ortsausgang Hettenhain in Richtung der Bundesstraße 54. In einer Rechtskurve verlor der 19-Jährige aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Golf und kam von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Fahrzeug mit mehreren Bäumen zusammen und kam letztlich im Abhang zum Stillstand. Der Fahrzeugführer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten VW wird mit etwa 3.000 Euro beziffert.

6. Hoher Sachschaden bei Unfallflucht, Taunusstein-Hahn, Wiesbadener Straße, Samstag, 03.12.2022, 18:30 Uhr bis 22:15 Uhr

(fh)Am Samstagabend ereignete sich in Taunusstein-Hahn eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Wiesbadener Straße in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofes. In Höhe der Hausnummer 59 streifte die unfallverursachende Person mit ihrem Gefährt einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, roten Mazda. Dieser trug mehrere Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite davon. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

