POL-RTK: +++Tankstellen überfallen+++Wohnungseinbruch+++Kennzeichen entwendet+++Reifen beschädigt+++Falschgeld+++alk. Radfahrerin+++Unfallfluchten+++Drogenfahrt

+++Tankstellen überfallen

1. Idstein, Black und Deckerstraße, Freitag, 02.12.2022, 20:10 Uhr

Am Freitagabend betrat eine männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Black und Deckerstraße und verlangte die Herausgabe von Geld. Der Täter erbeutete Bargeld und E-Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchtete anschließend zu Fuß. Er war mit einer roten Jacke bekleidet, trug eine schwarze Hose, schwarzen Kapuzenpulli, normale Gestalt, ca. 175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, verwendete medizinischen Mundschutz zur Maskierung.

2. Idstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 04.12.2022, 06:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde erneut eine Tankstelle in Idstein überfallen. Gegen 06:30 Uhr betrat eine männliche Person die Tankstelle in der Wiesbadener Straße und verlangte die Herausgabe von Geld. Der Täter erbeutete Bargeld in einem unteren vierstelligen Bereich und flüchtete anschließend zu Fuß. Die Beschreibung des Täters deckt sich mit der des Überfalls vom Freitagabend: rote Jacke, schwarze Hose, schwarzen Kapuzenpulli, normale Gestalt, ca. 175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, verwendete medizinischen Mundschutz zur Maskierung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

+++Wohnungseinbruch

Walluf, Mohnweg, Samstag, 03.12.2022, 15:45 bis Sonntag, 04.12.2022, 03:00 Uhr

Am Samstagabend kam es im Mohnweg in Walluf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Hausbewohner und drangen durch ein Fenster auf der Rückseite in das Haus ein. Es wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

+++Kennzeichen entwendet

1. Idstein, Park & Ride Parkplatz an der L3274, Freitag, 02.12.22, 19:00 - 22:00 Uhr

Am Freitagabend wurden auf dem Park & Ride Parkplatz an der L3274 an einem geparkten VW Polo die beiden Kennzeichen entwendet.

Die Kennzeichen konnten noch in der Nacht im Rahmen einer Fahndung wegen auffälliger Fahrweise an einem anderen Pkw im Raum Limburg sichergestellt werden.

Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

2. Idstein, Am Hexenturm, Freitag, 02.12.22, 16:45 - Samstag, 03.12.2022, 10:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf einem Parkplatz in der Straße Am Hexenturm an einem geparkten weißen VW Caddy die beiden Kennzeichen RÜD-X 299 entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

+++Reifen beschädigt

Taunusstein, Seifer Weg, Mittwoch, 30.11.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 01.12.2022, 07:30 Uhr

In zwei aufeinander folgenden Nächten wurden an einem geparkten Pkw Seat Leon jeweils ein Reifen platt gestochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

+++Falschgeld

Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 02.12.2022, 17:00 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Bad Camberg bei dem Versuch ertappt, einen gefälschten 50 Euro Schein zum Bezahlen zu verwenden. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei wurden noch drei weitere gefälschte 50 Euro Scheine gefunden.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++alkoholisierte Radfahrerin

Eltville, Taunusstraße, Freitag, 02.12.2022, 21:00 Uhr

Eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Eltville stieß mit ihrem Fahrrad am Freitagabend in der Taunusstraße gegen einen geparkten Renault Kangoo. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Dame unter Alkoholeinfluss stand. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erwarte nun ein Strafverfahren.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 750 EUR.

+++Unfallfluchten

1. Eltville, Bertholdstraße, Freitag, 02.12.2022, 15:00 - 17:30 Uhr Am Freitagnachmittag wurde ein der Eltviller Bertholdstraße durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der linke Außenspiegel eines geparkten Mini Cooper beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville am Rhein unter der Telefonnummer 06123 90900 entgegen.

2. Taunusstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 03.12.2022, 18:30 - 22:15 Uhr

Am Samstagabend beschädigte in Taunusstein, Wiesbadener Straße, ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten Pkw Mazda an der gesamten Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter er Telefonnummer (06124) 7070 entgegen.

+++Drogenfahrt

Walluf, Erikaweg, Samstag, 03.12.2022, 22:15 Uhr

Wegen auffälliger Fahrweise kontrollierten Beamte der Eltviller Polizei am Samstagabend einen 47 Jahre alten Wallufer mit seinem Pkw. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf vorausgegangenen Drogenkonsum.

Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Bischoff, PHK

