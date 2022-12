PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Fahrrad mitgenommen und beschädigt zurückgelassen +++ Zaun bei Unfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Fahrrad mitgenommen und beschädigt zurückgelassen, Oestrich-Winkel, Kirchplatz, Mittwoch, 30.11.2022, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend hat ein Dieb oder eine Diebin in Oestrich-Winkel ein hochwertiges E-Fahrrad an sich genommen und wenig später beschädigt zurückgelassen. Zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr hatte ein Oestrich-Winkeler sein schwarzes E-Mountainbike der Marke "Cube" neben der Kirche am Kirchplatz abgestellt und mit einem Bügelschloss versehen. Als er rund zwei Stunden später zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von seinem Rad bis auf einen abgebrochenen Fahrradständer jede Spur. Über eine Ortungsapp gelang es dem Inhaber sein Zweirad zu lokalisieren und einige Hundert Meter entfernt mit weiteren Beschädigungen aufzufinden. Wieso der Dieb das Fahrrad zurückließ ist nicht bekannt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Zaun bei Unfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht, Taunusstein-Bleidenstadt, Stephanstraße, Mittwoch, 30.11.2022, 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs hat ein flüchtiges Fahrzeug in Taunusstein-Bleidenstadt einen Gartenzaun beschädigt. Am Mittwochabend stellten Anwohner der Stephanstraße den beschädigten Zaun eines dortigen Grundstückes fest und informierten die Polizei. Das Grundstück der Geschädigten befindet sich gegenüber einer Grundschule. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Fahrzeug für den Schaden in Betracht kommen, welches aus einer der Parklücken des Schulgeländes zurücksetzte und mit dem Heck gegen den Zaun stieß. Der Verursacher oder die Verursacherin ignorierte die zerstörte Umfriedung und fuhr davon.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melde.

