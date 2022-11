PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zusammenstoß mit Rettungswagen +++ Fahrzeug überschlägt sich +++ Betrunkener auf Dreirad verursacht Unfall +++ Hoher Schaden bei Unfallflucht - LKW gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Zusammenstoß mit Rettungswagen, Bundesstraße 42 zwischen Kaub und Lorchhausen, Dienstag, 29.11.2022, 13:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 42 zwischen Kaub und Lorchhausen ein Zusammenstoß im Gegenverkehr zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Um 13:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Corsa die Bundesstraße von Kaub nach Lorchhausen. In einer Kurve kam die junge Frau mit ihrem Pkw aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer dortigen Mauer und geriet in den Gegenverkehr. Dort befuhr zu dieser Zeit ein Rettungswagen, besetzt mit zwei Rettungssanitätern die Bundesstraße in die entgegengesetzte Richtung. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Pkw-Fahrerin verletzt wurde. Sie kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus nach Rüdesheim. Die Rettungswagenbesatzung blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

2. Fahrzeug überschlägt sich, L 3011 zwischen Waldems-Esch und Idstein-Heftrich, Dienstag, 29.11.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend kam ein Fahrzeug zwischen Waldems-Esch und Idstein-Heftrich bei starkem Regen von der Straße ab und überschlug sich. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Ford Escord-Fahrer gemeinsam mit seiner 17-jährigen Beifahrerin die L 3011 von Esch nach Heftrich. In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Ford, sodass dieses ins Schleudern geriet und sich neben der Fahrbahn in einer Böschung überschlug. Der Fahrer und die Beifahrerin mussten leichtverletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

3. Betrunkener auf Dreirad verursacht Unfall, Geisenheim, Industriestraße, Dienstag, 29.11.2022, 19:45 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hat ein stark alkoholisierter Mann mit seinem dreirädrigen Mofa in Geisenheim einen Unfall verursacht. Gegen 19:45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass es vor einem Fitnessstudio in der Industriestraße zu einem Unfall mit einem augenscheinlich betrunkenen Mann gekommen sei. Eine Streife der Polizeistation Idstein konnte daraufhin vor Ort einen 54 Jahre alten Geisenheimer antreffen, welcher den Unfallspuren und Zeugenaussagen zufolge mit seinem dreirädrigen Mofa der Marke "Zhejiang Huangyan" gegen einen geparkten Seat Leon gestoßen war. An diesem entstand ein rund 1.000 Euro teurer Sachschaden. Dem Geisenheimer wurde ein Alkoholtest angeboten, welcher nach dessen Einwilligung einen Wert von über 1.5 Promille anzeigte. Der 54-Jährige musste daraufhin zur Polizeistation gebracht und bei ihm eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt werden.

4. Hoher Schaden bei Unfallflucht - LKW gesucht, Idstein-Walsdorf, Idsteiner Straße, Samstag, 26.11.2022, 12:45 Uhr

(fh)Am Samstagmittag kam es in Idstein-Walsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Lkw einen hohen Sachschaden verursacht haben soll. Gegen 12:45 Uhr hielt ein 54 Jahre alter Mann aus Idstein mit seinem schwarzen Audi A6 an der Einmündung der Marrgrabenstraße zur Idsteiner Straße. Zeitgleich sei ein holländischer Lkw die Idsteiner Straße in Richtung der B 8 entlanggefahren. Als der Audi-Fahrer nach rechts in Richtung Idstein-Wörsdorf abbog, sei der Lkw seinen Angaben zufolge auf seine Fahrspur ausgeschert und habe die linke Fahrzeugseite des Pkw gestreift. Der Lkw-Fahrer oder die LKW-Fahrerin sei ohne anzuhalten in Richtung B 8 davongefahren. Der Sachschaden am Audi wird mit circa 5.000 Euro beziffert. Der LKW müsste eine Beschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugseite im Bereich der Rückleuchten davongetragen haben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

