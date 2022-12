PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Rüdesheim +++ In Wohnung eingebrochen +++ Zaun und Bootsanhänger beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Rüdesheim, Rüdesheim am Rhein, Berliner Straße, Samstag, 03.12.2022, 15:00 Uhr bis Dienstag, 06.12.2022, 10:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Rüdesheimer Reihenhaus eingebrochen. Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen begaben sich der oder die Täter in die Berliner Straße und machten sich an der Terrassentür eines Einfamilienhauses zu schaffen. Die Tür hielt den Einbrechern nicht stand, sodass sie in die Wohnräume eindringen und Elektrogeräte sowie Bargeld stehlen konnten.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. In Wohnung eingebrochen, Niedernhausen, Lenzhahner Weg Dienstag, 06.12.2022, 06:45 Uhr bis 15:15 Uhr

(fh)Am Dienstag haben Einbrecher eine Wohnung in Niedernhausen heimgesucht. Zwischen 06:45 Uhr und 15:15 Uhr nutzten die Unbekannten die Abwesenheit einer Bewohnerin des "Lenzhahner Weg" aus und brachen in ihre Wohnung ein. Hierfür kletterten sie über einen Zaun auf die Terrasse und brachen ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume ehe sie unbemerkt die Flucht antraten. Derzeit können noch keine Angaben zum potenziellen Stehlgut gemacht werden. Am Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Zaun und Bootsanhänger beschädigt, Heidenrod-Watzelhain, Hainstraße, Sonntag, 04.12.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 08:00 Uhr

(fh)Im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht wurden in Heidenrod-Watzelhain zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Zaun sowie ein Bootsanhänger beschädigt. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit ihrem Fahrzeug im genannten Zeitraum die Hainstraße und touchierte während ihrer Fahrt einen Zaun sowie einen dort abgestellten Bootsanhänger. Ohne den ihr obliegenden Pflichten nachzukommen flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

