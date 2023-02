Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auffahrunfall

Eine 32-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr die B 14 in Richtung Backnang. An einer Ampel bei Waldrems erkannte sie zu spät, wie der vorausfahrende Verkehr anhielt und fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw Skoda auf. Dieses Auto wurde noch auf einen Pkw Fiat aufgeschoben. Beim Zusammenstoß verletzt sich die Unfallverursacherin sowie ein 4-jähriger Junge, der im Pkw Skoda saß. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die Autos der Unfallverursacherin und des 37-jährigen Skoda-Fahrers wurden abgeschleppt. Die Gesamtschäden an den drei Unfallautos wurden auf 10.000 Euro beziffert. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war zur Säuberung der Straße die Straßenmeisterei im Einsatz.

Sulzbach an der Murr: Vorfahrt missachtet

In der Schmale Gasse ereignete sich am Donnerstag gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Fahrerin eines VW Touran missachte an einer dortigen Einmündung die Vorfahrt einer von rechts einbiegenden Volvo-Fahrerin, die den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Beim Zusammenstoß entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

