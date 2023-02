Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Polizei sucht 33-Jährigen

Aalen

Wasseralfingen: Unfallflucht

Am Freitagmittag stellte eine 23-Jährige ihren Mini für wenige Minuten vor einem Imbissladen in der Schlosserstraße ab. Als sie um 12:25 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam bemerkte sich einen silberfarbenen Kombi, welcher beim Ausparken den Mini beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Kombi konnte sie das Teilkennzeichen AA-SB ablesen. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Iggingen/Schönhardt: Polizei sucht 33-Jährigen

Die Polizei sucht derzeit nach einem 33-jährigen Mann aus Iggingen/Schönhardt. Angehörige haben ihn heute Morgen als vermisst gemeldet. Eine gesundheitliche Notlage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen durch einen Polizeihubschrauber sowie durch Personenspürhunde blieb bisher erfolglos. Der Mann wird als ca. 185 cm groß, schlank mit dunklen zurückgekämmten Haaren beschrieben. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 melden.

