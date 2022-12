Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeuginnen und Zeugen für Übergriff auf Frau gesucht.

Lippe (ots)

Die Kripo bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch (21.12.2022) auf einem Fußweg zwischen der Sylbeckestraße und der Annastraße ereignet haben soll. Die Feuerwehr nahm gegen 20:30 Uhr einen Einsatz wahr, bei dem sich in der Sylbeckestraße eine verletzte Frau aufhalten sollte. Die 23-Jährige war jedoch nicht verletzt. Vielmehr gab diese an, zwischen 18:30 und 20:30 Uhr Opfer eines Übergriffs durch einen ihr unbekannten Mann geworden zu sein. Dieser sei ihr vom Gelände der Tankstelle am Handelshof "Kanne" gefolgt und habe sie auf dem o.a. Weg, in Höhe eines Parkplatzes, von hinten ergriffen und gewürgt. Die 23-Jährige habe laut geschrien und sich gewehrt, so dass der Mann von ihr abgelassen habe und geflüchtet sei. Was der Unbekannte vorhatte, ist noch völlig unklar; gesprochen habe er während des Übergriffes nicht. Der Täter soll ein südländisches Erscheinungsbild haben, etwa 30 Jahre alt, 1,80 m groß, von sportlich-kräftiger Statur sein und einen dunklen Vollbart tragen. Er soll komplett schwarz und mit Mütze und Schal bekleidet gewesen sein. Personen, die im Bereich Sylbeckestraße/Immelmannstraße/Annastraße zwischen ca. 18:30 und 20:30 Uhr etwas beobachtet haben oder Schreie gehört haben, melden sich bitte telefonisch unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen. Insbesondere werden einige Männer gebeten sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen, die sich zur Tatzeit an der Tankstelle von "Kanne" aufgehalten haben.

