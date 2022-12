POL-LIP: Detmold. Einbrecher in der Buchhandlung.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (19. - 20.12.2022) verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Sie brachen eine Holztür des Büdchens auf, das in unmittelbarer Nähe zur Einmündung Steege/Lange Straße aufgestellt wurde. Die Einbrecher stahlen etwas Wechselgeld und hochwertige Bausätze der Marke "Lego". Wer etwas beobachtet hat, ...

