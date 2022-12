Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Dreister Tankbetrüger flüchtet in silberfarbenem Audi.

Lippe (ots)

Dienstagmorgen (20.12.2022) betankte ein bislang unbekannter Täter gegen 7:25 Uhr einen PKW an der Q1-Tankstelle an der Lageschen Straße. Da sich der Mann bereits während des Tankvorgangs merkwürdig verhalten habe, sprach ein 62-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle den Unbekannten an. Dieser hatte zwischenzeitlich den silberfarbenen Audi A 4 (Limousine) betankt und zusätzlich einen Reservekanister befüllt. Der Täter sprang daraufhin ohne zu bezahlen direkt in den Audi und flüchtete vom Tatort in Richtung der Lemgoer Straße. Der 62-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, als er vergeblich versucht hatte, den flüchtenden Wagen zu stoppen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 20 - 30 Jahre alt und ca. 1,70 m - 1,80 m groß. Er trug eine dunkle Jacke mit einer Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte und eine schwarze FFP2-Maske vor dem Gesicht. Die an dem Audi angebrachten Kennzeichen aus dem Kreis Herford wurden bereits vergangenen Samstag (17.12.2022) als gestohlen gemeldet. Der Audi verfügt über einen Blechschaden am Kotflügel und an der Tür der rechten Fahrzeugseite. Ihre Hinweise auf den Täter oder auf den silberfarbenen Audi richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen; Telefon 05222 98180.

