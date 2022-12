POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Hochdruckreiniger geklaut.

Lippe (ots) - Nachdem Einbrecher das Gemeindehaus "Am Knapp" bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (16. - 17.12.2022) heimgesucht hatten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5397106) wurde am Montagabend (19.12.2022) abermals dort eingebrochen. Ein bislang Unbekannter hatte das Glas eines Fensters eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Gemeindebüro verschafft. Ein Zeuge vernahm gegen ...

mehr