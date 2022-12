Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Talle. Wieder Einbrecher im Gemeindehaus.

Lippe (ots)

Nachdem Einbrecher das Gemeindehaus "Am Knapp" bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (16. - 17.12.2022) heimgesucht hatten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5397106) wurde am Montagabend (19.12.2022) abermals dort eingebrochen. Ein bislang Unbekannter hatte das Glas eines Fensters eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Gemeindebüro verschafft. Ein Zeuge vernahm gegen 23:10 Uhr Geräusche und sah noch eine Gestalt, die aus dem Haus in Richtung der Taller Straße floh. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Täter nicht näher beschrieben werden. Ob der Einbrecher Beute machen konnte, steht noch nicht fest. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

