POL-K: 220904-3-K Führerschein von Mercedes-Fahrer (26) beschlagnahmt

Köln (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (1. September) haben nach derzeitigem Ermittlungsstand Unbekannte vergeblich versucht, einen Geldautomaten an der Venloer Straße Ecke Leyendecker Straße in Köln-Ehrenfeld gewaltsam zu öffnen. Im Zeitraum zwischen 0 und 8.15 Uhr brach/en der oder die Verdächtige/n eine Zugangstür an der Leyendecker Straße auf, um in einem ...

