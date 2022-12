Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Zahlreiche Unfälle auf lippischen Straßen - Verkehrsteilnehmende mussten Geduld aufbringen.

Am frühen Montagmorgen (19.12.2022) setzte der vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagte Regen ein. Überfrierende Nässe verwandelte die gefrorenen Straßen im Kreis schnell in Rutschbahnen. Die ersten Verkehrsunfälle wurden der Leitstelle der Polizei gegen 2 Uhr in der Früh gemeldet. Bis zum späten Vormittag summierte sich die Anzahl verunfallter Fahrzeuge auf 149! In fast allen Fällen blieb es bei Blechschäden. In Bad Salzuflen wurde eine Person bei einem Unfall leicht verletzt. Obwohl alle verfügbaren Streifenwagen im Einsatz waren, dauert die Abarbeitung der Verkehrsunfälle bis in die Mittagsstunden. Einzelne verunfallte Verkehrsteilnehmende mussten eine große Geduld aufbringen, bis der Unfall polizeilich aufgenommen werden konnte.

