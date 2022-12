POL-LIP: Oerlinghausen. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots) - Sonntag (18.12.2022) brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weidenbusch ein. Zwischen etwa 17:15 Uhr und 21:15 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und suchten in dem Haus nach Wertgegenständen. Bislang steht fest, dass ihnen Bargeld in die Hände fiel. Wem diesbezüglich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 ...

