POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Tankstelle überfallen.

Lippe (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 08:05 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung über einen Wohnhausbrand an der Lageschen Straße im Ortsteil Hörstmar ein. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte das leerstehende Gebäude bereits in vollem Umfang. Die Feuerwehr brachte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Bei dem Haus handelt es sich um ein älteres Wohnhaus, welches bereits seit mehreren Jahren ...

mehr