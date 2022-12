Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion

Zweibrücken (ots)

An der Spitze der Polizeiinspektion Zweibrücken hat es einen Wechsel gegeben: Polizeirat Nicolai Zöller hat die Leitung der Dienststelle übernommen und sein Büro in der Landauer Straße 67 bezogen. Damit liegt die Inspektionsleitung wieder - wie es für Zweibrücken vorgesehen ist - in den Händen eines Polizeibeamten des Höheren Dienstes.

Nicolai Zöller hat im Oktober sein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster (Westfalen) abgeschlossen. Als sozusagen "frischgebackener" Polizeirat ist die PI Zweibrücken seine erste Station im Höheren Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz.

Seine polizeiliche Laufbahn begann 2007. Bis zum Beginn des Studiums im Jahr 2020 und der damit verbundenen Förderverwendung im Vorfeld, war er überwiegend im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz eingesetzt. Während der Förderverwendung folgten Stationen in Worms sowie im Innenministerium in Mainz.

Nicolai Zöller ist 35 Jahre alt und kommt aus der Südpfalz. Dort lebt er auch mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Der Polizeirat freut sich auf seine neue Aufgabe in Zweibrücken.

Mit der Übernahme der PI-Leitung löst Nicolai Zöller den bisherigen Dienststellenleiter Matthias Mahl ab, der seit Juni 2015 diesen Posten ausfüllte. Der Erste Polizeihauptkommissar fungiert künftig als Stellvertreter. Sein bisheriger Abwesenheitsvertreter, Eduard Englert, übernimmt bis zu seiner Ruhestandsversetzung Ende April 2023 die Leitung des Kriminal- und Bezirksdienstes der PI.

"Im Polizeipräsidium Westpfalz grenzt die Polizeiinspektion Zweibrücken unmittelbar an Frankreich und das Saarland. Auch die vielen in der Nachbarschaft befindlichen Einrichtungen der rheinland-pfälzischen Justiz sind besondere Merkmale des Dienstbezirkes mit der kreisfreien Stadt Zweibrücken. Aufgrund der Bedeutung der Polizeiinspektion freut es mich, dass die Leitung wieder mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzt werden kann. Ich bin überzeugt, dass Herr Zöller mit seiner sehr freundlichen Art für die Bürgerinnen und Bürger und die Verantwortlichen der kommunalen Familie sowie der Justiz gleichermaßen da sein wird. Matthias Mahl und Eduard Englert haben in den vergangenen Jahren als Team gute Arbeit geleistet. Dafür danke ich ihnen. Und es freut mich, dass die beiden Herrn Zöller mit Rat und Tat unterstützen", so der stellvertretende Behördenleiter Christof Gastauer. |cri

