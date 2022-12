Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ausgelöste Airbags und Ölaustritt

Kaiserslautern (ots)

Einen Verkehrsunfall, bei dem beide Airbags auslösten und Öl aus dem Pkw austrat, wird der Polizei am Freitag gemeldet. Am Morgen war ein Pkw-Fahrer auf der Donnersbergstraße unterwegs. Der Mann kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Nach bisherigem Kenntnistand gab es keine weiteren Unfallbeteiligten. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um das ausgetretene Öl. Zu einem nennenswerten Stau kam es trotz des morgendlichen Berufsverkehr nicht.|Lkh

