POL-PPWP: Im Hang festgefahren

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat sich der Fahrer eines Transporters in der Straße "Im Gersweilerhof" am Donnerstagabend in eine missliche Lage gebracht. Er wollte in einer Auffahrt wenden. Dabei kam er leicht vom Weg ab und fuhr sich am Hang fest. Der Sprinter musste durch ein Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden. Dabei drohte er zu kippen. Um weitere Schäden zu verhindern, sperrte die Polizei die Straße für die Dauer der Bergung. Diese verlief ohne Komplikationen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden steht noch nicht fest. |elz

