Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener Fahrer erkennt Fehlverhalten

Bitburg (ots)

Ein 48-jähriger Pkw - Fahrer wurde am Donnerstag, 24.11.2022, gegen 11.25 Uhr, von einer Streife dabei gesehen, als er auf dem Parkplatz in der Straße Zur Startbahn in seinem PKW sitzend Bier konsumierte. Der Streifenwagen wendete darauf hin und als er gerade hinter dem PKW anhielt, startete der Fahrer den Motor und fuhr vom Parkplatz, konnte dann aber an der nächsten Kreuzung einer Kontrolle unterzogen werden. Neben der leeren Bierflasche konnte eine weitere halbleere hochprozentige Alkoholflasche im Auto festgestellt werden. Da der 48-Jährige neben den zuvor getroffenen Erkenntnissen einen unsicheren Stand hatte und Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 48-jährige erkannte selbst, dass er eine Straftat begangen hatte und teilte den Kollegen mit, dass durch die polizeiliche Maßnahme womöglich "Schlimmeres verhindert worden sei".

