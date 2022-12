Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anruf verhindert Betrug

Kreis Kaiserslautern (ots)

Mit einer Handy-Nachricht über SMS haben Betrüger am Mittwoch versucht, eine Frau aus dem Kreis Kaiserslautern hereinzulegen. Wie die 55-Jährige der Polizei meldete, hatte sie gegen 3 Uhr nachts eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und behauptete, sein Handy sei kaputt gegangen; er habe deshalb eine neue Nummer. Kurz darauf meldete sich der vermeintliche Sohn mit einer weiteren Nachricht. Diesmal bat er seine "Mutter", eine Zahlung für ihn zu tätigen, da er aufgrund seines kaputten Handys diese nicht ausführen könne. Die 55-Jährige wurde misstrauisch und wollte mit ihrem Sohn telefonieren, was per SMS abgelehnt wurde. Kurze Zeit später rief zufällig der echte Sohn an. Die Frau sprach ihn auf die SMS an, er gab an, dass er die Nachrichten nicht geschickt hatte. Die 55-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen. |elz

