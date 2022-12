Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einkaufstaschen-Dieb schlägt zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl einer Einkaufstasche samt Inhalt wird der Polizei am Donnerstag gemeldet. Am Nachmittag platzierte eine 23-Jährige ihre Einkäufe während des Shopping neben sich. Zuvor kaufte die Dame zwei Jacken. Während die Frau weiter nach Klamotten sah, nutzte ein Unbekannter die Chance. Als sie wieder in Richtung Tasche blickte, war diese spurlos verschwunden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369 2250.|Lkh

