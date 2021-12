Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211227.2 Itzehoe: Rettungshubschrauber mit Laserpointer geblendet, Verursacher erhält Strafverfahren

Itzehoe (ots)

Am späten Sonntagabend ging ein 22jähriger an den Malzmüllerwiesen spazieren. Vermutlich aus einer Laune heraus zielte der junge Mann mit zwei Laserpointern auf einen Rettungshubschrauber, der sich zu dieser Zeit dort mit einem Transportflug befand. Durch die Strahlen wurde die vierköpfige Besatzung geblendet und in Gefahr gebracht. Die Besatzung konnte den Flug fortsetzen. Polizeibeamte suchten das Einsatzgebiet auf und trafen auf den Itzehoer, der zudem alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

