POL-HA: Mann fährt unter dem Einfluss von Drogen in Verkehrskontrolle

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Mittwoch, 01.03.2023, bestreiften Zivilfahnder der Hagener Polizei gegen 21:30 Uhr das Elbersgelände an der Dödterstraße. Dabei fiel ihnen ein 19-Jähriger mit einem Rucksack auf. In seine Nähe roch es stark nach Cannabis. Die Beamten kontrollierten und durchsuchten den Mann. In seinem Rucksack fanden sie eine Feinwaage, ...

