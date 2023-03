Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Bedrohung mit Knüppel in Gewahrsam genommen

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag, 02.03.2023, rief eine 28-Jährige gegen 14:15 Uhr die Polizei in die Hagener Straße. Dort stand kurz zuvor ein Mann vor ihrer Wohnungstür, welche sie jedoch nicht öffnete. Er hielt einen baseballschlägerartigen Knüppel in der Hand und drohte mit ihm. Die Beamten konnten den 45-Jährigen im Haus stellen. Hintergrund der Tat waren offenbar Streitigkeiten. Da der Mann im Beisein der Beamten weitere Straftaten ankündigte, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten Drogen bei dem Alkoholisierten auf, welche sie sicherstellten. Die Beamten legten zwei Anzeigen vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell