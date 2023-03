Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge ruft nach häuslicher Gewalt in der Innenstadt die Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt schlug ein 46-Jähriger Donnerstagnachmittag (02.03.) seiner Frau auf offener Straße zwei Mal mit der Hand in das Gesicht und schrie sie mehrfach an. Ein Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Auch bei Eintreffen der Beamten schrie der Mann die Hagenerin lautstark an und ließ sich nicht beruhigen. Er ging zudem mehrfach aggressiv auf die Einsatzkräfte zu, bis diese ihm Handfesseln anlegten. Die Frau gab auf Nachfrage der Polizisten an, dass sie nicht geschlagen worden sei. Auch eine Untersuchung durch eine Rettungswagenbesatzung lehnte sie ab. Der alkoholisierte 46-Jährige behauptete ebenfalls, sich lediglich verbal gestritten zu haben. Er stellte den Beamten darüber hinaus die Frage, ob die Angelegenheiten mit seiner Frau auch Probleme von der Polizei seien. Er kläre Probleme auf seine Weise und gab darüber hinaus an, dass die Hagenerin seine Frau sei und er sie so behandle, wie er es möchte. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 1 Promille. Er wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens dem Polizeigewahrsam zugeführt und erhielt ein mehrtägiges Rückkehrverbot für die Wohnung, in der er mit seiner Frau lebt. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige gegen den 46-Jährigen. (arn)

