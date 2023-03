POL-HA: Diebstahlsserie an Motorrollern in der Friedensstraße

Hagen (ots) - Am Freitag, 03.03.2023, befuhr gegen gegen 13:55 Uhr ein 27-jähriger Mann mit einem Opel den Bergischen Ring bergab in Richtung Bahnhof und beabsichtigte in Höhe der Feuerwache nach links in die Lange Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen Audi, der im Gegenverkehr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Buscheystraße unterwegs war, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam, wobei der ...

mehr