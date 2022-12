Polizei Hamburg

POL-HH: 221223-4. "Mobil. Aber sicher!": stationäre und mobile Verkehrskontrollen - Die Bilanz

Hamburg (ots)

Zeit: 22.12.2022, 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr / Ort: Hamburger Stadtgebiet

Unter Leitung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) führten am Donnerstag knapp 150 Einsatzkräfte stadtweit mobile und stationäre Verkehrskontrollen durch. Besonderer Fokus dieses gezielten Kampagneneinsatzes lag auf den Themen "Alkohol-/Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr" und "Missachtung des Rotlichts". Daneben wurde auch eine hohe Zahl an Parkverstößen dokumentiert.

Während des 16-stündigen Einsatzes wurden insgesamt 516 Fahrzeuge und 484 Personen kontrolliert. Die Ergebnisse lassen sich im Wesentlichen wie folgt darstellen:

11 Straftaten:

- 2x Fahren unter Alkoholeinfluss - 3x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1x Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - 5x sonstige Straftaten

397 Ordnungswidrigkeiten, unter anderem: - 205 Parkverstöße - 66 Rotlichtverstöße/Kraftfahrzeugverkehr - 27 Rotlichtverstöße/Fahrradverkehr - 37x verbotswidrige Handynutzung - 3x (ordnungswidriges) Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss - 1x (ordnungswidriges) Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss - 3 Geschwindigkeitsverstöße mit Fahrverbot

Des Weiteren stellten die Polizisten 39 Mängelmeldungen aufgrund technischer Mängel oder nichtmitgeführter Dokumente aus und führten mehrere Hundert Informations- und Präventionsgespräche.

Darüber hinaus kam es zu folgender Besonderheit: Ein 24-jähriger Deutscher wollte sich in der Kandinskyallee der polizeilichen Kontrolle durch Flucht entziehen. Er ignorierte die Haltesignale und das Blaulicht und beschleunigte seinen Smart. Während der Fahrt wurde ein Beutel mit über 20 Einheiten portioniertem, mutmaßlichem Kokain aus dem Auto geworfen und es kam zu mehreren Beinaheunfällen. Schlussendlich konnte der Smart in der Großen Holl in der Siedlung Mümmelmannsberg gestoppt werden. Da der Verdacht bestand, dass der 24-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurden eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Seit Mai dieses Jahres setzt die Polizei Hamburg ihre erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit mit der Kampagne "Mobil. Aber sicher!" fort. Im monatlichen Wechsel erfolgen intensivierte Kontrollen zu verschiedenen Themen. Weitere Informationen hierzu finden sich auf der Homepage der Polizei Hamburg unter

https://www.polizei.hamburg/aktuelles/16174392/mobil-aber-sicher-/

sowie in den dazu veröffentlichten Pressemitteilungen.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell