Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 27. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Einfamilienhäuser Ziel von Einbrechern

Montag, 26.12.2022

Unbekannte Täter drangen am 2. Weihnachtsfeiertag, zwischen 17:30 Uhr und 19:40 Uhr, nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Sickte, Volzum, Neuer Weg, ein. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Sickte, Hötzum, Am Waldrand, scheiterte indes. Hier versuchten der oder die Täter ebenfalls am Montag, 26.12.2022, zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr, ein Fenster aufzuhebeln. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt. Ob möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise: 05331 / 933-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell