Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit verlorenem Anhänger

Polch (A48) (ots)

Am 26.01.2023 um 10:35 Uhr ereignete sich auf der A48 in Fahrtrichtung Trier ein Verkehrsunfall. In Höhe von Kilometer 36,5 (Gemarkung Polch) geriet ein PKW mit Anhänger, vermutlich aufgrund der Witterung ins Schleudern, woraufhin sich der Anhänger löste. Der mit großen Holzblöcken beladene Anhänger überschlug sich in der Folge über alle Fahrstreifen, wobei er die Ladung in Teilen verlor und auf dem rechten Fahrstreifen kopfüber zum Liegen kam. Der PKW konnte glücklicherweise unbeschadet auf dem Standstreifen anhalten. Der Verkehrsunfall zog eine längere Sperrung des rechten Fahrstreifens nach sich, um den Anhänger und die sperrige Ladung zu bergen. Im Einsatz vor Ort waren die Autobahnmeisterei Kaisersesch, die Autobahnpolizei Mendig sowie ein Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell