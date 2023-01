POL-VDKO: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Montabaur/Sessenhausen (ots) - Ein 35 jähriger Fahrzeugführer aus Hessen befuhr am heutigen Vormittag gegen 10:35 Uhr mit seinem PKW die BAB 3 aus Köln kommend in Rtg. Frankfurt am Main. Kurz hinter dem Parkplatz Sessenhausen wollte er vom mittleren Fahrstreifen aus ein langsamer fahrendes Fahrzeug überholen und ...

mehr