Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Männer bei versuchtem Katalysator-Diebstahl beobachtet

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Ein Hagener beobachtete am Sonntag (05.03.) gegen 2.50 Uhr, wie sich zwei Männer in der Scharnhorststraße an einem geparkten VW zu schaffen machten. Der 31-Jährige hatte zunächst ein lautes, mechanisches Geräusch wahrgenommen. Der Anwohner entschied sich, die Männer vom Fenster aus anzusprechen. Als die Unbekannten auf ihn aufmerksam wurden, rannten sie fluchtartig in Richtung Landgericht. Hierbei trug eine Person einen Gegenstand, der wie eine Flex aussah, der andere einen weißen Jutebeutel. Der 31-Jährige rief anschließend die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass das betroffene Auto mittels eines Autohebers an der rechten Vorderseite hochgestemmt wurde. Es waren Flexspuren am Katalysator zu erkennen. Eine Fahndung im Nahbereich nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Zeugen, die die unbekannten Täter beschreiben oder Angaben zu deren Identität geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell