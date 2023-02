Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Dieb lernt nicht aus seinen Fehlern: 111 Tage Restfreiheitsstrafe und neue Strafanzeige

Halle/Saale (ots)

Am Freitag, den 17. Februar 2023 informierte eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes die Bundespolizei gegen 19:40 Uhr über einen kurz zuvor geschehenen Diebstahl im Hauptbahnhof Halle. Nach ersten Erkenntnissen entwendete ein 31-Jähriger eine Energie-Dose und verließ jenen Laden ohne das Getränk zu bezahlen. Eine alarmierte Streife nahm sich dem Sachverhalt an und kontrollierte den Mann. Er musste zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung auf das Bundespolizeirevier am besagten Bahnhof gebracht werden. Nach Ermittlung seiner Personalien und Überprüfung dieser im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig gleich mehrfach nach dem aus Polen stammenden Mann suchte: Zum einen erließ sie im Januar dieses Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl gegen den 31-Jährigen. Zuvor wurde er im Jahr 2021 vom Amtsgericht Leipzig wegen Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten verurteilt. Von diesem Urteil muss er noch eine Restfreiheitsstrafe von 111 Tagen verbüßen. Zudem war er unbekannten Aufenthalts. Folglich wurde der Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Zum anderen ersuchte selbige Staatsanwaltschaft den aktuellen Aufenthaltsort wegen einer weiteren Diebstahlshandlung. Der Gesuchte wurde festgenommen und nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen, wegen seiner erneut begangenen Diebstahlshandlung, in die Justizvollzugsanstalt in Halle gebracht. Die Staatsanwaltschaft wurde über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes entsprechend unterrichtet. Zu guter Letzt fertigten die Bundespolizisten eine weitere Strafanzeige wegen des aktuell begangenen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell