BPOLI MD: In guten und in schlechten Zeiten - Ehefrau bewahrt ihren Mann vor dem Gefängnis

Halle (ots)

Am Donnerstag, den 16. Februar 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 14:00 Uhr einen 44-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Halle. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass der deutsche Staatsangehörige per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Halle gesucht wurde. Bereits im Januar 2019 wurde er wegen Betruges durch das Amtsgericht Halle zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 80 Tagen verurteilt. Jedoch beglich er weniger als die Hälfte seiner Geldstrafe. Folglich erging der Haftbefehl im Juni des vergangenen Jahres. Dieser wurde dem Gesuchten eröffnet. In seiner Not kontaktierte der Festgenommene seine Frau. Sie beglich den geforderten Betrag in Höhe von 1470 Euro für ihren Ehemann. Nach Zahlung des Betrages und Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen konnte der 44-Jährige die Diensträume der Bundespolizei als freier Mann wieder verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

