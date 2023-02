Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: 29-Jähriger zahlt 900 Euro und entgeht somit Gefängnis

Magdeburg, Burg (ots)

Am Mittwoch, den 15. Februar 2023 kontrollierten Bundespolizisten ge-gen 08:40 Uhr einen 29-jährigen Reisenden im Regionalexpress auf der Strecke Burg - Magdeburg. Der Mann wies sich mit einem österreichi-schen Reisepass aus. Eine fahndungsmäßige Überprüfung seiner Per-sonaldaten in dem polizeilichen Informationssystem ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Stendal per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Der junge Mann wurde bereits im September 2021 wegen Ur-kundenfälschung und Betruges vom Amtsgericht Burg zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 90 Tagen verurteilt. Weder zahlte der Gesuchte die geforderte Strafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Zudem ist der Verurteilte unbekannten Aufenthalts. Folglich erging im Januar 2023 jener Haftbefehl. Dieser wurde dem Österreicher nach Ankunft auf der Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg mit entsprechender Belehrung eröffnet. Nach telefonischer Kontaktaufnahme zu Familienangehörigen konnte er die geforderte Geldstrafe aufbringen und nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen die Diensträume der Bundespolizei als freier Mann wieder verlassen.

