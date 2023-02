BPOLI MD: Mutmaßlicher Dieb attackiert, bespuckt und beleidigt Sicherheits-mitarbeiter der Bahn und Bundespolizisten

Halle/Saale (ots) - Die Bundespolizei stellte am Dienstag, den 14. Februar 2023 gegen 14:10 Uhr einen Mann am Bahnsteig sechs des Hauptbahnhofes Halle (Saale) fest, der sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand. Der 39-Jährigen war nicht in der Lage seinen mitgeführten Hundewelpen artgerecht zu führen. Zudem konnte er sich selbst kaum auf den Beinen halten, ...

