Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Junger Mann auf Abwegen - Auch Familie kann ihn nicht vor Gefängnis bewahren

Halle/Saale (ots)

Bei einer routinemäßigen Kontrolle am Hauptbahnhof Halle (Saale) stell-te die Bundespolizei am Freitag, den 10.02.2023 gegen 21:30 Uhr einen 24-Jährigen fest, der seit August des vergangenen Jahres per Vollstre-ckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Dies ergab die Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informa-tionssystem. Demnach hatte ihn dass das Amtsgericht Tiergarten bereits im September 2021 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geld-strafe von 900 Euro oder einer 90-tägigen Haftstrafe verurteilt. Da sich der Deutsche unbekannten Ortes aufhielt, erging der Haftbefehl. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte eröffnet und der Gesuchte festge-nommen sowie zur Dienststelle gebracht. Dort kontaktierte der junge Mann seine Eltern und Großeltern und bat jeweils um finanzielle Hilfe. Den geforderten Betrag konnte keiner der Familie aufbringen. Folglich wurde der Verurteilte durch die eingesetzte Streife in die Justizvollzugsanstalt in Halle gebracht. Die ausschreibende Behörde wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

